Пікап Hyundai Santa Cruz оновиться. Корейська марка вже приступила до дорожніх випробувань рестайлінгової вантажівки.

Модель, яка є на ринку з весни 2021 року і конкурує в США з Ford Maverick і Honda Ridgeline, перетвориться в ході планового рестайлінгу. Корейська марка вже тестує пікап на дорогах загального користування, а ЗМІ гадають, що саме зміниться у зовнішності Santa Cruz.

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Carscoops з'ясував подробиці про майбутній рестайлінг пікапа і опублікував неофіційні рендери від незалежного художника, складені на основі шпигунських фотографій.

Оновлений Hyundai Santa Cruz зображений на неофіційних рендерах з квадратнішими радіаторними гратами з новим малюнком, що складається з прямокутних блоків. Крім того, у нього нові бампери та інша конфігурація передньої оптики: блоки основних фар розташовані низько, а ходові вогні інтегровані у ґрати. Очікується, що зміни торкнуться також ліхтарів та дизайну колісних дисків. Ходять чутки і про нові кольори на палітрі — матовому зеленому Fine Green Matte та червоному металіку Ultimate Red Metallic.

За неофіційними даними, салон перетвориться в стилі Tucson: на передній панелі встановлять вигнуту панель, що об'єднує два 12,3-дюймові екрани - цифрову приладку та тачскрин мультимедійної системи. Важіль коробки може «переїхати» на рульову колонку. З'явиться підтримка оновлення ПЗ «по повітрю», телематичні сервіси Hyundai BlueLink та новий триколірний варіант обробки, що поєднує відтінки зеленого, чорного та сірого.

Актуальний Hyundai Santa Cruz комплектується 1,5-літровою "четвіркою" потужністю 191 кінська сила, що працює у зв'язці з восьмидіапазонним автоматом. Альтернативою виступає 2,5-літровий турбодвигун потужністю 281 сила в парі з восьмиступінчастим "роботом". Модель доступна як із переднім, так і повним приводом. Не виключено, що з рестайлінгом пікап може мати гібридну версію.

Carscoops пророкує рестайлінговму пікапу адаптивний круїз-контроль, функцію Start-Stop, проекційний дисплей, підтримку Apple CarPlay та Android Auto, цифровий ключ та систему автентифікації по відбитку пальця. Швидше за все, розшириться комплекс систем безпеки.