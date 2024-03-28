Hyundai объявил детали нового Tucson, доступного в Северной Америке. Внешний и внутренний дизайн и характеристики соответствуют мировой модели. Под капотом стало немного больше мощности для гибридных комплектаций.

Новинка сохраняет тот же 1,6-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, но стандартный гибрид теперь генерирует совокупную 231 лошадиную силу благодаря немного большей мощности от электромотора. Это увеличение на 6 л.с. по сравнению с предыдущим годом, а Tucson Plug-In Hybrid добавляет 7 сил для общей суммарной мощности 268 л.с. Уровни рекуперативного торможения, которые регулируются водителем, являются частью пакета на 2025 год.

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Стандартные модели двигателя оснащены атмосферным 2,5-литровым двигателем Hyundai мощностью 187 л.с., соединенным с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач, приводящей в движение передние или все четыре колеса. В гибридных моделях используется шестиступенчатый автомат и стандартный полный привод. А для пассажиров, чувствительных к движению, Hyundai добавляет Baby Mode к режимам вождения на гибридах. Это сглаживает начальное ускорение и действия водителя, чтобы поездка была более комфортной.

Цены на все комплектации Tucson 2025 года будут объявлены ближе к дате начала продаж в этом году.

Текущее четвертое поколение Hyundai Tucson существует в США с 2020 года. Теперь, похоже, компактный внедорожник наконец-то получит фейслифтинг для 2025 модельного года. Хотя внешне он может выглядеть похожим, есть несколько изменений в передней решетке радиатора и защитных пластинах, которые делают Tucson шире.

Интерьер выглядит так, будто он принадлежит к модели следующего поколения, поскольку панель приборов была полностью изменена. Как и Ioniq 5, Tucson объединяет два 12,3-дюймовые экраны в одном корпусе, а логотип Hyundai на руле заменен четырьмя точками, что является азбукой Морзе для буквы "H".

Коммутационное устройство, которое используется для настройки климата, также было обновлено, и, к счастью, появилось больше обычных элементов управления, чем раньше. Кроме старых кнопок, мы замечаем пару поворотных ручек со встроенными экранами для кондиционера, а также еще две серебряные ручки для регулировки громкости и других настроек. Центральные вентиляционные отверстия также тоньше, чем раньше, и создают иллюзию сплошной вентиляционной панели.

Чем больше мы смотрим на информационную панель, тем больше изменений видим. Например, кажется, селектор передач перенесен на колонку руля. Это позволило Hyundai переосмыслить центральную консоль, интегрировав большую беспроводную зарядную панель, два больших подстаканника и ряд кнопок перед ними. Видимо, мы смотрим на топовую версию, учитывая премиальные швы на дверных картах и панели приборов, а также перфорированную кожу на сиденьях.