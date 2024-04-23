Корейський автовиробник зняв з конвеєра хетчбек Veloster та його потужнішу версію Veloster N кілька років тому й, скоріш за все, не має намірів відроджувати модель.

Хот-хетч Veloster N був оснащений чотирициліндровим двигуном об’ємом 2,0 літра, що розвивав потужність в 275 к.с. та 353 Нм крутного моменту лише при 1450 об/хв. Автомобіль поставлявся зі шестиступеневою механікою, однак покупці могли замовити восьмиступеневу АКПП.

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Veloster N мав 19 колісні диски, електронний диференціал обмеженого тертя, підвіску з електронним керуванням, 8-дюймову інформаційно-розважальну систему, супутникове радіо, аудіосистему преміумкласу від Infinity, Bluetooth, кондиціонер, камеру заднього виду, легкосплавні педалі та шкіряну обшивку важеля передач та керма.

Вартість авто починалась від 32 250 доларів США. За такі гроші можна було б придбати Kona Electric, Tucson Hybrid, Santa Fe, Elantra N або Sonata Hybrid у поточній лінійці компанії. Можливо, саме через це, Hyundai зняв з виробництва стильний хетчбек.

Зараз цілком очевидно, що Hyundai не планує створювати ще одне покоління Veloster, але це не заважає творцям віртуальних рендерів ділитись власним баченням майбутніх новинок бренду. Дизайнер, відомий в мережі під псевдонімом Theottle, поділився зображенням нового Hyundai Veloster. Автор створив уявну модель за допомогою Audi Sport Quattro Concept 2013 року.

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Він надав зовнішності моделі від Audi характерних дизайнерських рис сучасної лінійки Hyundai, аби отримати новий Veloster. Звісно, справжній Veloster мав би двоє дверцят з правого боку й одну з лівого, але, можливо, дизайнер просто забув про цю деталь.