Hyundai готує два нових електромобілі для Європи

Як повідомляє Electrek, попри розмови про “зниження популярності електромобілів серед покупців”, Hyundai готує ще дві новинки: новий IONIQ та бюджетний Inster EV, який, як очікується, матиме цінник до 25 тисяч євро.

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Новий Hyundai Inster – компактний електромобіль, який побудовано на базі моделі Casper, що продається на внутрішньому ринку в Кореї. Автовиробник каже, що запас ходу новинки становитиме до 255 км.

Тизер Hyundai Inster

Водночас новий IONIQ буде представлений пізніше цього року. Керівник Hyundai в Європі, Майкл Коул, не уточнив, яким буде новий IONIQ EV, проте більший IONIQ 9 вже був помічений шпигунами під час тестувань, тому, з високою ймовірністю, незабаром відбудеться його офіційна презентація.

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Керівництво Hyundai очікує, що завдяки новим моделям, починаючи з 2025 року частка електромобілів від загальної кількості проданих авто становитиме 20%. Однак, на цей рік, за словами Коула, очікувана частка нижча: «Наша мета полягає в тому, щоб продажі електромобілів становили 14 відсотків наших загальних продажів у Європі цього року — або навіть трохи більше».