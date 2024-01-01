На преміум-моделях Genesis від Hyundai лущиться фарба

Як повідомляє Carscoops, в колективному позові, який подала спільнота власників Genesis в Нью-Йорку, йдеться, що компанія Hyundai проігнорувала багаторазові повідомлення клієнтів про проблему. Тепер вони вимагають грошової компенсації від виробника.

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У позові також вказано, що орієнтовна вартість ремонту пошкоджених кузовних панелей варіюється від 200 до 1800 доларів. Як зазначається, власники обурені тим, що Hyundai «не брала на себе майже ніякої відповідальності».

Деякі з них розв'язали проблему самотужки, проте є водії, які також вважають, що ремонт не вартує своїх грошей, адже є ризик, що в майбутньому проблема повториться, тому продовжують їздити на автомобілі з проблемним лаком.

Повідомляється, що мають цю проблему такі моделі, як Hyundai Genesis 3.8 Sedan й Genesis G80, проте невідомо, чи має таку проблему Genesis Coupe, який продавався в США з 2010 по 2016 рік.

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Цікаво, що колективний позов має форму позову про «шахрайство з особистим майном». Справа була подана 15 березня 2024 року й зараз розглядається в окружних судах США та Східному окружному суді Нью-Йорка.