На премиум-моделях Genesis от Hyundai шелушится краска

Как сообщает Carscoops, в коллективном иске, который подало сообщество владельцев Genesis в Нью-Йорке говорится, что компания Hyundai проигнорировала многократные уведомления клиентов о проблеме. Теперь они требуют денежной компенсации от производителя.

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В иске также указано, что ориентировочная стоимость ремонта поврежденных кузовных панелей варьируется от 200 до 1800 долларов. Как отмечается, владельцы возмущены тем, что Hyundai "не брала на себя почти никакой ответственности".

Некоторые из них решили проблему самостоятельно, однако есть водители, которые также считают, что ремонт не стоит своих денег, ведь есть риск, что в будущем проблема повторится, поэтому продолжают ездить на автомобиле с проблемным лаком.

Сообщается, что имеют эту проблему такие модели, как Hyundai Genesis 3.8 Sedan и Genesis G80, однако неизвестно, имеет ли такую проблему Genesis Coupe, который продавался в США с 2010 по 2016 год.

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Интересно, что коллективный иск имеет форму иска о "мошенничестве с личным имуществом". Дело было подано 15 марта 2024 года и сейчас рассматривается в окружных судах США и Восточном окружном суде Нью-Йорка.