Hyundai показав найдешевший електромобіль Inster

Як повідомляє Carscoops, Hyundai Inster буде представником сегменту A. Його офіційна презентація запланована на міжнародній виставці International Mobility Show в Пусані, що відбудеться наприкінці червня.

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Інформації про нову модель мало. Відомо лише, що вона заснована на меншій моделі Casper, яка доступна виключно в Кореї. До того ж на ринку Кореї новинка буде продаватись під назвою Casper Electric. На інших світових ринках електромобіль буде відомий як Inster.

Дизайн моделі, який Hyundai розкрив на зображеннях, також суттєво нагадує менший Casper. Електромобіль має круглі денні ходові вогні з окремими піксельними покажчиками повороту та зарядний порт спереду.

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Новинка має затемнені крила, рейлінги на даху та нові світлодіодні задні ліхтарі. Вони мають піксельний дизайн і віддалено нагадують ті, що встановлюються на Hyundai Ioniq 5 та Ioniq 6. Окрім цього, на кришці багажника є великий надпис з назвою моделі.

Фотографій інтер’єру немає. Подейкують, що він отримає цифрову панель приладів та окремий дисплей мультимедіа. Потужність електромотору, запас ходу та ємність батареї також невідомі. Очікується, що новий Hyundai стане найдешевшим електромобілем бренду й отримає вартість меншу за 20 тисяч євро.