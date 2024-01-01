Hyundai показал самый дешевый электромобиль Inster

Как сообщает Carscoops, Hyundai Inster будет представителем сегмента A. Его официальная презентация запланирована на международной выставке International Mobility Show в Пусане, которая состоится в конце июня.

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Информации о новой модели мало. Известно лишь, что она основана на меньшей модели Casper, которая доступна исключительно в Корее. К тому же на рынке Кореи новинка будет продаваться под названием Casper Electric. На других мировых рынках электромобиль будет известен как Inster.

Дизайн модели, который Hyundai раскрыл на изображениях, также существенно напоминает меньший Casper. Электромобиль имеет круглые дневные ходовые огни с отдельными пиксельными указателями поворота и зарядный порт спереди.

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Новинка имеет затемненные крылья, рейлинги на крыше и новые светодиодные задние фонари. Они имеют пиксельный дизайн и отдаленно напоминают те, что устанавливаются на Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6. Кроме этого, на крышке багажника есть большая надпись с названием модели.

Фотографий интерьера нет. Поговаривают, что он получит цифровую панель приборов и отдельный дисплей мультимедиа. Мощность электромотора, запас хода и емкость батареи также неизвестны. Ожидается, что новый Hyundai станет самым дешевым электромобилем бренда и получит стоимость меньше 20 тысяч евро.