Hyundai Ioniq 5 N получил версию на 678 лошадиных сил

Южнокорейский бренд объявил, что представит две обновленные модели Hyundai Ioniq 5 N Time Attack Spec в надежде зафиксировать рекорд модифицированного электрического SUV/Crossover на гоночной трассе.

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Визуально отличия между стандартным Ioniq 5 N очевидны. Hyundai добавляет агрессивный аэрокит, который включает гигантский спойлер, боковые пороги и расширители крыльев. Он оборудован 18-дюймовыми коваными колесами со сликами Yokohama, под ними скрыты шестипоршневые тормозами спереди и четырехпоршневые сзади. Подвеска модернизирована и имеет регулировку амортизаторов. Дорожный просвет и все возможные углы установки колес также регулируются.

Также Hyundai перестроил силовой агрегат EV, чтобы получить дополнительные 37 лошадиных сил от заднего двигателя в режиме активного драйва. Это дает TA Spec общую мощность 678 л.с., но компоненты все еще являются серийными элементами, которые есть в стандартном Ioniq 5 N. Таким образом, в теории есть возможность модернизировать версию TA Spec. Пока неизвестно нужно ли будет менять качество компоненты, или достаточно будет пере прошивки.

Заряженный Hyundai Ioniq 5 получает спортивный внешний стиль и необходимое оборудование безопасности для участия в соревнованиях. Также есть обновленные внешние динамики, способны воспроизводить 120 децибел звука, излучая тона, созданные с помощью системы Hyundai N Active Sound +. Кроме требований по безопасности электромобилей, которые выдают звук во время гонок, Hyundai утверждает, что звук двигателя улучшит отклик для водителя.

В дополнение к моделям, подготовленных к соревнованиям Hyundai проведет рекламную кампанию с двумя серийными Ioniq 5 N, чтобы получить рекорд для них. Кроме того, для геймеров Hyundai сотрудничает с франшизой Gran Turismo над будущей игрой. Более подробная информация об этой попытке появится позже.

"Мы инвестируем в будущее автоспорта благодаря нашему первому в истории электрическому гоночному автомобилю Pikes Peak и сотрудничества с Gran Turismo", - сказал Тилль Вартенберг, вице-президент и глава бренда N в Hyundai. "Страсть к автоспорту остается в основе Hyundai N, поскольку мы двигаться в будущее".