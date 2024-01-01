Hyundai Ioniq 5 N отримав версію на 678 кінських сил

Південнокорейський бренд оголосив, що представить дві оновлені моделі Hyundai Ioniq 5 N Time Attack Spec в надії зафіксувати рекорд модифікованого електричного SUV/Crossover на гоночній трасі.

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Візуально відмінності між стандартним Ioniq 5 N очевидні. Hyundai додає агресивний аерокіт, який включає гігантський спойлер, бічні пороги та розширювачі крил. Він обладнаний 18-дюймовими кованими колесами зі сліками Yokohama, під ними сховані шестипоршневі гальмами спереду та чотирипоршневі ззаду. Підвіска модернізована та має регулювання амортизаторів. Дорожній просвіт і усі можливі кути встановлення коліс також регулюються.

Також Hyundai перелаштував силовий агрегат EV, щоб отримати додаткові 37 кінських сил від заднього двигуна в режимі активного драйву. Це дає TA Spec загальну потужність 678 к.с., але компоненти все ще є серійними елементами, які є в стандартному Ioniq 5 N. Таким чином, у теорії є можливість модернізувати версію TA Spec. Наразі невідомо чи потрібно буде міняти якість компоненти, або достатньо буде пере прошивки.

Заряджений Hyundai Ioniq 5 отримує спортивний зовнішній стиль і необхідне обладнання безпеки для участі у змаганнях. Також є оновлені зовнішні динаміки, здатні відтворювати 120 децибелів звуку, випромінюючи тони, створені за допомогою системи Hyundai N Active Sound+. Окрім вимог щодо безпеки електромобілів, які видають звук під час перегонів, Hyundai стверджує, що звук двигуна покращить відгук для водія.

На додаток до моделей, підготовлених до змагань Hyundai проведе рекламну кампанію з двома серійними Ioniq 5 N, щоб отримати рекорд для них. Окрім того, для геймерів Hyundai співпрацює з франшизою Gran Turismo над майбутньою грою. Більш детальна інформація про цю спробу з’явиться пізніше.

«Ми інвестуємо в майбутнє автоспорту завдяки нашому першому в історії електричному гоночному автомобілі Pikes Peak і співпраці з Gran Turismo», — сказав Тілль Вартенберг, віце-президент і голова бренду N у Hyundai. «Пристрасть до автоспорту залишається в основі Hyundai N, оскільки ми рухатись у майбутнє».