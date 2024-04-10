Це буде перший трирядний електричний позашляховик Hyundai. Він вже був помічений під час тестування в США на вулицях Каліфорнії з новими гладкими фарами.

Hyundai доволі впевнено почувається на ринку США. Вона встановила рекорд продажів у першому кварталі 2024 року завдяки електромобілям на платформі E-GMP, включаючи IONIQ 5 і IONIQ 6.

Як свідчить статистика, Hyundai Motor, включаючи Kia і Genesis, випередили Ford і GM та стали за результатами першого кварталу другим найбільш продаваним брендом електромобілів у США після Tesla. Торік IONIQ 5 став шостим найбільш купованим електромобілем у США, реалізовано майже 34 000 одиниць.

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Цього року Hyundai розширює лінійку електромобілів, додавши перший повністю електричний трирядний кросовер (відео за цим посиланням). Позашляховик був представлений як концепт SEVEN на автосалоні в Лос-Анджелесі у 2021 році, натякнувши, що він буде використовуватися як IONIQ 7. Однак минулого місяця стало відомо, що він буде називатись IONIQ 9.

Зміна назви з "7" на "9 ", ймовірно, означає, що новий електричний позашляховик буде флагманською моделлю. Очікується, що Hyundai почне виробництво в першій половині 2024 року, а продажі в США відбудуться в середині 2025 року.

Ймовірно, Hyundai IONIQ 9 буде виготовлятися на новому заводі EV Metaplant у Джорджії. Як тільки виробництво в США почнеться, Hyundai очікує, що він матиме право на федеральний податковий кредит у розмірі 7500 доларів.

Фото: Hyundai