Это будет первый трехрядный электрический внедорожник Hyundai. Он уже был замечен во время тестирования в США на улицах Калифорнии с новыми гладкими фарами.

Hyundai довольно уверенно чувствует себя на рынке США. Она установила рекорд продаж в первом квартале 2024 года благодаря электромобилям на платформе E-GMP, включая IONIQ 5 и IONIQ 6.

Как свидетельствует статистика, Hyundai Motor, включая Kia и Genesis, опередили Ford и GM и стали по результатам первого квартала вторым самым продаваемым брендом электромобилей в США после Tesla. В прошлом году IONIQ 5 стал шестым самым покупаемым электромобилем в США, реализовано почти 34 000 единиц.

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В этом году Hyundai расширяет линейку электромобилей, добавив первый полностью электрический трехрядный кроссовер (видео по этой ссылке). Внедорожник был представлен как концепт SEVEN на автосалоне в Лос-Анджелесе в 2021 году, намекнув, что он будет использоваться как IONIQ 7. Однако в прошлом месяце стало известно, что он будет называться IONIQ 9.

Изменение названия с "7" на "9", вероятно, означает, что новый электрический внедорожник будет флагманской моделью. Ожидается, что Hyundai начнет производство в первой половине 2024 года, а продажи в США состоятся в середине 2025 года.

Скорее всего, Hyundai IONIQ 9 будет изготовлен на новом заводе EV Metaplant в Джорджии. Как только производство в США начнется, Hyundai ожидает, что он будет иметь право на федеральный налоговый кредит в размере 7500 долларов.

Фото: Hyundai