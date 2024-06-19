Hyundai готовит два новых электромобиля для Европы

Как сообщает Electrek, несмотря на разговоры о “снижении популярности электромобилей среди покупателей”, Hyundai готовит еще две новинки: новый IONIQ и бюджетный Inster EV, который, как ожидается, будет иметь ценник до 25 тысяч евро.

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Новый Hyundai Inster – компактный электромобиль, который построен на базе модели Casper, продаваемой на внутреннем рынке в Корее. Автопроизводитель говорит, что запас хода новинки будет составлять до 255 км.

Тизер Hyundai Inster

В то же время новый IONIQ будет представлен позже в этом году. Руководитель Hyundai в Европе, Майкл Коул, не уточнил, каким будет новый IONIQ EV, однако больший IONIQ 9 уже был замечен шпионами во время тестирований, поэтому, с высокой вероятностью, вскоре состоится его официальная презентация.

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Руководство Hyundai ожидает, что благодаря новым моделям, начиная с 2025 года доля электромобилей от общего количества проданных авто составит 20%. Однако, на этот год, по словам Коула, ожидаемая доля ниже: "Наша цель состоит в том, чтобы продажи электромобилей составляли 14 процентов наших общих продаж в Европе в этом году - или даже немного больше".