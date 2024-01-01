Hyundai представил доступный электромобиль Inster

Как передает Carscoops, презентация модели состоялась на автошоу в Пусане. В отличие от бензинового Casper, электрический Inster является глобальной моделью, поэтому будет продаваться в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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С точки зрения дизайна, новинка отличается от своего родственника светодиодными фарами и фонарями с пиксельным стилем, иными бамперами и колесными дисками 15 и 17 размера. Кроме этого, электромобиль длиннее модели на 230мм, а колесная база была увеличена на 180 мм.

Однако, модель все равно осталась достаточно компактной. Габаритные размеры Inster составляют 3825 мм в длину, 1610 мм в ширину и всего лишь 1575 мм в высоту. Это означает, что новинка меньше своих родственников, таких как Hyundai, таких, как Creta, Venue и Kona.

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В салоне электромобиль имеет два 10,25-дюймовых дисплея с контурной подсветкой, которая способна выбирать цвет из 64 вариантов. В высших комплектациях также доступны беспроводная зарядная станция для телефона, подогрев передних сидений, люк в крыше и ADAS. Задний ряд можно сдвигать и сложить, увеличив таким образом объем багажника с 280 до 351 литра.

Hyundai Inster будет доступен с двумя вариантами силовой установки. Базовая версия будет иметь мощность в 97 л.с. и 147 Нм крутящего момента и батарею на 42 кВт-ч, что обеспечит запас хода до 300 км. Топовая версия имеет более мощный электромотор на 115 л.с., батарею на 49 кВт-ч и запас хода в 355 км.

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Автомобиль способен принять заряд мощностью до 120 кВт, что позволяет зарядить батарею с 10 до 80 процентов всего за 30 минут. Кроме того, опция V2L, которая позволяет заряжать другие устройства, также доступна. Новинка станет самым доступным электромобилем Hyundai в Европе. Ожидается, что стоимость модели будет начинаться с отметки в 22 000 евро за базовую версию.