Tesla модернизирует электромоторы Cybertruck

Сообщается, что Tesla начала связываться с некоторыми первыми владельцами Cybertruck, чтобы сообщить им о возможности обновления трансмиссии.

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Как сообщает Electrek, программа замены электромоторов касается только ранних электрических пикапов. Речь идет об одном из имеющихся моторов в Cybertruck, однако, о каком именно – пока неизвестно.

Tesla говорит, что текущий мотор является абсолютно безопасным для управления, а обновленные элементы силовой установки просто более совершенными. Обычно автопроизводители проводят улучшения своих авто в начале нового модельного года, но Tesla совершенствует Cybertruck гораздо чаще.

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Точно неизвестно, почему автопроизводитель решил обновить трансмиссию Cybertruck. Возможно, Tesla пытается найти возможные пути оптимизации через обзоры ранних Cybertrucks, или же, компания уже нашла дефект в электромоторе, поэтому начинает плавную кампанию по его замене.