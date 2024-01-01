Автопилот направил Tesla Model Y на железнодорожные пути вместо дороги

Tesla, как и любой автопроизводитель, который оснащает автомобили автопилотом, постоянно подчеркивает то, что программное обеспечение систем автономного вождения не является идеальным, поэтому от водителя требуется постоянная бдительность и готовность взять на себя управление.

Читайте также: Какой будет обновленная Tesla Model Y

Однако, не все владельцы электромобилей от Tesla прислушиваются к этому указанию. Как передает Carscoops, водитель Tesla Model Y проехал несколько десятков метров прежде чем заметил, что его авто движется по железнодорожным путям.

Фотография с места происшествия указывает на то, что водителю удалось остановить автомобиль уже непосредственно на рельсах. Однако, правоохранители открыли расследование по факту халатности владельца, чтобы установить, почему он не контролировал направление движения автомобиля. Инцидент до сих пор расследуется.

Также интересно: В каком состоянии Tesla Cybertruck попадают на аукционы в США

Полиция Калифорнии опубликовала публикацию, в которой предупредила водителей Tesla быть осторожными при использовании автопилота. "Мы хотим напомнить всем о важности оставаться бдительными при использовании функции автопилота Tesla", — говорится в сообщении.