В каком состоянии Tesla Cybertruck попадут на аукционы в США

Как передает Autoevolution, с момента старта продаж Cybertruck, рынок разбитых автомобилей в США постепенно начинает пополняться этими электромобилями, ведь владельцы грузовиков по разным причинам, почти каждую неделю попадают в ДТП.

Читайте также: Что написали злоумышленники на десятках новеньких Tesla Cybertruck

Подобная судьба ждала этот черный Tesla Cybertruck: у автомобиля полностью разрушена передняя часть и сработали подушки безопасности. Сообщается, что владелец попал в лобовое столкновение. Однако, отмечается, что автомобиль все еще на ходу.

Данный экземпляр – представитель серии Foundation и имеет двухмоторное исполнение. Отмечается, что электромобиль к моменту аварии имел пробег в 6328 километров. Информация об ориентировочной стоимости автомобиля отсутствует, ведь страховая компания до сих пор оценивает, есть ли смысл восстанавливать автомобиль.

Также интересно: Как выглядит Tesla Cybertruck "железного человека": видео

К слову, недавно появилось сообщение о продаже на аукционе абсолютно целого Tesla Cybertruck. На момент продажи, автомобиль имел пробег в 42 км, однако, он был затоплен. Вода попала почти везде, поэтому пикап вышел из строя. Однако, нашлись энтузиасты, которые решили его приобрести за 113 500 долларов и восстановить.