В якому стані Tesla Cybertruck потраплють на аукціони в США

Як передає Autoevolution, з моменту старту продажів Cybertruck, ринок розбитих автомобілів у США поступово починає поповнюватись цими електромобілями, адже власники вантажівок з різних причин, майже щотижня потрапляють в ДТП.

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Подібна доля чекала на цей чорний Tesla Cybertruck: у автомобіля повністю зруйнована передня частина та спрацювали подушки безпеки. Повідомляється, що власник потрапив у лобове зіткнення. Однак, зазначається, що автомобіль все ще на ходу.

Даний екземпляр – представник серії Foundation й має двомоторне виконання. Зазначається, що електромобіль до моменту аварії мав пробіг в 6328 кілометрів. Інформація про орієнтовну вартість автомобіля відсутня, адже страхова компанія досі оцінює, чи є сенс відновлювати автомобіль.

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До слова, нещодавно з’явилося повідомлення про продаж на аукціоні абсолютно цілого Tesla Cybertruck. На момент продажу, автомобіль мав пробіг в 42 км, проте, він був затоплений. Вода потрапила майже всюди, тому пікап вийшов з ладу. Однак, знайшлись ентузіасти, які вирішили його придбати за 113 500 доларів і відновити.