Що написали зловмисники на десятках новеньких Tesla Cybertruck

Накопичення великої кількості машин на таких стоянках сталося через призупинене постачання: виробник усував у деяких партіях проблеми з двигуном склоочисника.

Це призвело до того, що компанія Tesla накопичила Cybertruck на майданчиках відстою. Одна з таких стоянок у Форт-Лодердейлі зацікавила ненависників Ілона Маска, пише TeslaRati.

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Вочевидь, це була група людей, котрим не до вподоби чи то сам Ілон, чи то його автівки. Але усі пошкоджені автівки були в написах одного стилю графіті "F*ck Elon", тобто у пом’якшеному перекладі щось на кшталт "До біса Ілон".

При цьому вандалізмом не охоплено інші автомобілі. Їх не зачіпали. Атаки зловмисників з одним і тим же підписом зазнали тільки пікапи Cybertruc.

Експерти-криміналісти дали зрозуміти, що акт вандалізму вчинено групою осіб. Про це свідчать написи. Вони хоча й одного змісту, але нанесені у стилі графіті тексти виконані різними почерками графічних знаків.

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Поліція Форт-Лодердейла сповістила, що вандали загалом пошкодили 34 транспортні засоби – усі з однаковими словами з чотирьох літер, за якими слідує ім’я Маска. Зараз поліція Форт-Лодердейла розслідує цю справу.

У цій ситуації соціальна мережа вибухнула великою кількістю коментарів. В основному там засуджують вандалів, яких назвали деструктивними елементами суспільства. Але й менеджерам Tesla також дісталося, – мовляв, поставити машини в поганому районі міста й не виставити охорону доволі легковажно.

В одному з коментарів автор прямо заявив, що компанія Tesla з мільярдними статками не змогла дозволити собі тризмінну охорону власних товарних запасів і тепер поплатилася, підтвердивши древню мудрість, що скупий платить двічі.

Фото: WOW_Report