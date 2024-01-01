Як виглядає Tesla Cybertruck “залізної людини”: фото

ФОТО: Autoevolution|
Tesla Cybertruck "залізної людини"
Як повідомляє Autoevolution, цей пікап має виконання Cyberbeast. Його три електромотори сумарно видають 845 кінських сил, що дозволяють вантажівці розігнатись до першої сотні за 2,6 секунди. Максимальна швидкість становить 209 км/год.
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Однак унікальним його робить червоно-золота ліврея, що нагадує екзоскелет головного персонажа фільму “Залізна людина” – Тоні Старка. Збоку пікап нагадує червоний автомобіль, про який знімав відео магнат нерухомості Менні Хошбін.
Тоді блогеру дуже сподобався електропікап і він навіть задумався над купівлею автомобіля від Tesla. Окрім цього, цей Cybertruck також має золоті елементи попереду, однак, це точно не справжнє золото, а звичайна плівка.
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Хто саме створив цей Cybertruck Тоні Старка невідомо. Повідомляється, що пікап стояв перед концертним залом Уолта Діснея в Лос-Анджелесі, доки люди не помітили його й не почали збиратися, щоб сфотографувати.