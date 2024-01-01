Як виглядає Tesla Cybertruck “залізної людини”: фото

Як повідомляє Autoevolution, цей пікап має виконання Cyberbeast. Його три електромотори сумарно видають 845 кінських сил, що дозволяють вантажівці розігнатись до першої сотні за 2,6 секунди. Максимальна швидкість становить 209 км/год.

Читайте також: Поліція Дубая має власний Tesla Cybertruck: фото

Однак унікальним його робить червоно-золота ліврея, що нагадує екзоскелет головного персонажа фільму “Залізна людина” – Тоні Старка. Збоку пікап нагадує червоний автомобіль, про який знімав відео магнат нерухомості Менні Хошбін.

Тоді блогеру дуже сподобався електропікап і він навіть задумався над купівлею автомобіля від Tesla. Окрім цього, цей Cybertruck також має золоті елементи попереду, однак, це точно не справжнє золото, а звичайна плівка.

Також цікаво: Tesla Model S проїхала майже 700 000 км за 8 років: ральний досвід експлуатації

Хто саме створив цей Cybertruck Тоні Старка невідомо. Повідомляється, що пікап стояв перед концертним залом Уолта Діснея в Лос-Анджелесі, доки люди не помітили його й не почали збиратися, щоб сфотографувати.