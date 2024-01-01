Поліція Дубая має власний Tesla Cybertruck: фото

Однак, це не перший електричний пікап на території на території Об’єднаних Арабських Еміратів. Як передає Autoevolution, кілька місяців тому в інтернеті вже продавався сріблястий Cybertruck. До того ж він мав цінник значно нижчий за будь-яку модель в США.

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Ймовірно, той пікап був імпортований з Америки одним з місцевих дилерів, який сподівався отримати прибуток. Проте, навряд чи продавцеві це вдалось, адже Cybertruck продавався за 520 000 дирхамів, що на той час становило близько 141 600 доларів.

Враховуючи також штраф в 50 000 доларів, який дилер повинен був сплатити згідно з умовами Tesla в договорі купівлі-продажу, про продаж автомобіля у перший рік володіння, електричний пікап був проданий за досить низькою ціною.

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Тепер стало відомо, що ряди Головного командування поліції Дубая поповнив Tesla Cybertruck, де він, як повідомляється, надійшов до лав патрульного автопарку туристичної поліції.