Поліція показала, з якою швидкістю "літають" у Києві

Поліція з TruСam
На фото, які показали у столичній поліції, зафіксована швидкість у місті складала 138 – 172 км/год! І це при тому, що дозволена швидкість у місті має бути не більше 50 км/год. Зокрема, на фото видно, що Tesla Model 3 та Toyota RAV4 їхали зі швидкістю 146-147 км/год, а водій BMW розігнав машину до 172 км/год!
У поліції повідомили, що прилади TruСam використовуються для вимірювання швидкості руху та фіксування порушень встановленої швидкості лише на визначених ділянках.
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Водночас в місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:
- проспект Миколи Бажана;
- проспект Берестейський;
- Набережне шосе;
- проспект Броварський;
- проспект Академіка Палладіна;
- Столичне шосе;
- Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
- вулиця Академіка Заболотного;
- вулиця Борщагівська;
- проспект Соборності;
- Новоірпінська траса;
- Гостомельське шосе;
- бульвар Лесі Українки.
Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, водіїв обов’язково інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.