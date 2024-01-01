Поліція показала, з якою швидкістю "літають" у Києві

На фото, які показали у столичній поліції, зафіксована швидкість у місті складала 138 – 172 км/год! І це при тому, що дозволена швидкість у місті має бути не більше 50 км/год. Зокрема, на фото видно, що Tesla Model 3 та Toyota RAV4 їхали зі швидкістю 146-147 км/год, а водій BMW розігнав машину до 172 км/год!

У поліції повідомили, що прилади TruСam використовуються для вимірювання швидкості руху та фіксування порушень встановленої швидкості лише на визначених ділянках.

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Водночас в місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності;

Новоірпінська траса;

Гостомельське шосе;

бульвар Лесі Українки.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, водіїв обов’язково інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.