У конфліктних ситуаціях з приладом TruCam для фіксації швидкості поставлено крапку: покази швидкості у випадку тримання пристрою у руках інспектора поліції не можуть визнаватись правомірними.

Про це з посиланням на рішення Шостого апеляційного адмінсуду пише "Судово-юридична газета". У процесі вивчення справи суд дійшов висновку, що "прилад TruCam при проведенні фіксації швидкості певного транспортного засобу не може триматися руками інспектора поліції, а повинен бути стаціонарно вмонтованим".

Також у висновках колегії суддів Шостого апеляційного адміністративного суду 758/8181/23 від 24 січня 2024 року зазначається, що контроль швидкості повинен відбуватися лише в місцях, які облаштовані відповідним знаком про здійснення відеофіксації (дорожній знак 5.70), оскільки вказане обумовлено ч. 2 ст. 40 Закону «Про Національну поліцію», згідно з якою інформація про змонтовану/розміщену автоматичну фототехніку і відеотехніку, що здійснює фіксацію, повинна бути розміщена на видному місці.

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Справа розглядалася за позовом водія, котрий звернувся до Подільського районного суду Києва з адміністративним позовом, в якому просив скасувати постанову інспектора батальйону в м. Бориспіль УПП у Київській області від 2 січня 2022 року про накладення штрафу 340 грн (ч. 1 статті 122 КУпАП).

Згідно з постановою, водій Nissan Qashqai рухався зі швидкістю 73 км/год в м. Бориспіль по вулиці Київський Шлях і перевищив встановлене обмеження швидкості в населеному пункті. Замір швидкості руху здійснювався приладом ТгuСаm LТІ 20/20 (на фото внизу), який інспектор тримав в руках.

Коли рішенням Подільського райсуду від 12 жовтня 2023 року в задоволенні позову було відмовлено, позивач, маючи сумніви у коректності результатів вимірювання, подав апеляційну скаргу і колегія суддів ШААС її задовольнила.

Відповідач не надав суду доказів того, що згаданий вище лазерний вимірювач швидкості LTI 20/20 ТгuСаm II в момент фіксації правопорушення був стаціонарно розміщений, а також того, що фіксація правопорушення здійснювалась у зоні дії дорожнього знаку 5.70.

З матеріалів справи неможливо встановити об`єктивну сторону згаданого вище правопорушення, оскільки відсутні належні докази вчинення такого правопорушення.

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Колегія суддів звертає увагу на те, що імперативними положеннями частини другої статті 77 КАС України передбачено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Суд вказує, що ані оскаржувана постанова, ані матеріали справи не містять достатніх відомостей про факт належної фіксації допущеного правопорушення належно встановленим технічним приладом.

Так вимірювати швидкість транспортного засобу можна, нічого протизаконного у тому немає, але ці дані інспектор може використати тільки для себе. Фото: Дорожній адвокат

На цій підставі суду апеляційної інстанції, з огляду на відсутність належних доказів допущення адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 122 КУпАП, дійшов висновку, що притягнення позивача до адміністративної відповідальності є неправомірним.

Рішення суду прийнято ще до того, як у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який вносить пряму заборону поліції використовувати TruCAM, тримаючи його в руках: прилади мають бути розміщені стаціонарно вбудованим способом. Про це редакція Авто24 нещодавно писала.

Якщо проєкт за номером 10441 зі змінами до статті 40 закону України "Про Національну поліцію" приймуть, то нововведення остаточно заборонить працівникам поліції вимірювати швидкість приладами, які не закріплені стаціонарно. Відеофіксація з рук (див. відео знизу) при розгляді справи у суді до уваги щодо швидкості руху не береться.