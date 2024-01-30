У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який вносить пряму заборону поліції використовувати TruCAM тримаючи його у руках. Прилади повинні бути розміщені «стаціонарно вмонтованим способом».

Проект закону під номером 10441 регламентує зміни до статті 40 закону України «Про Національну поліцію». Нововведення містять пряму заборону співробітникам поліції вимірювати швидкість приладами, які не закріплені стаціонарно.

Читайте також: Де в Києві стоять поліцейські з TruCam: список вулиць

Зараз поліція часто використовує TruCAM тримаючи його у руках, що може призводити до значних похибок у вимірюванні (наприклад, якщо поліцейський зробить крок на зустріч). По суті й зараз використання TruCAM з рук легко оскаржується у судах.

У діючому зараз законі міститься наступна норма: «Технічні прилади та технічні засоби, передбачені пунктами 1 і 2 цієї частини, поліція може закріплювати на однострої, у/на безпілотних повітряних суднах, службових транспортних засобах, суднах чи інших плавучих засобах, у тому числі тих, що не мають кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів, які свідчать про належність до поліції, а також монтувати/розміщувати їх по зовнішньому периметру доріг і будівель».

Законопроекті №10441 пропонує доповнити цю статтю наступним текстом: «Технічні засоби для здійснення фіксації швидкості руху транспортних засобів повинні бути розміщені стаціонарно вмонтованим способом. Ручне використання технічних засобів не допускається».