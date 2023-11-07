У столиці визначено десять адрес, за якими можуть чергувати екіпажі поліції з приладом TruCam.

На усіх столичних вулицях, навіть тих що мають понад три смуги руху в одному напрямку та розділення від зустрічного потоку, максимальна швидкість руху обмежена на позначці 50 км/год. Для контролю цих обмежень поліцейські патрулі використовують прилад TruCam.

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У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

проспект Миколи Бажана;

проспект Берестейський;

Набережне шосе;

проспект Броварський;

проспект Академіка Палладіна;

Столичне шосе;

Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);

вулиця Академіка Заболотного;

вулиця Борщагівська;

проспект Соборності.

Про місця, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкісного режиму за допомогою спеціальних технічних засобів, інформують дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.

Нагадуємо, за порушення швидкісного режиму передбачена наступна шкала штрафів:

за ч. 1 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 20 км/год) КУпАП. Штраф — 340 гривень;

гривень; за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху більше як на 50 км/год) КУпАП. Штраф — 1700 гривень.

Використовувати прилади TruCam поліція почала 18 жовтня 2018 року. Станом на 25 серпня 2021 було винесено 1 143 469 постанов про порушення ПДР. Загальна сума штрафів за цей період склала понад 346 мільйонів гривень. Тобто щомісяця завдяки приладам TruCam водії сплачували близько 10 мільйонів гривень штрафів.