В столице определены десять адресов, по которым могут дежурить экипажи полиции с прибором TruCam.

На всех столичных улицах, даже имеющих более трех полос движения в одном направлении и разделения от встречного потока, максимальная скорость движения ограничена на отметке 50 км/ч. Для контроля этих ограничений полицейские патрули используют TruCam.

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В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности.

О местах, где полицейские осуществляют контроль соблюдения скоростного режима с помощью специальных технических средств, информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.

Напоминаем, за нарушение скоростного режима предусмотрена следующая шкала штрафов:

по ч. 1 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч) КУоАП. Штраф 340 гривен;

гривен; по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч) КУоАП. Штраф 1700 гривен.

Использовать приборы TruCam полиция начала 18 октября 2018 года. По состоянию на 25 августа 2021 г. было вынесено 1 143 469 постановлений о нарушении ПДД. Общая сумма штрафов за этот период составила более 346 миллионов гривен. То есть ежемесячно благодаря приборам TruCam водители оплачивали около 10 миллионов гривен штрафов.