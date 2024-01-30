В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, вносящий прямой запрет полиции использовать TruCAM, держа его в руках. Приборы должны быть размещены "стационарно встроенным способом".

Проект закона под номером 10441 регламентирует изменения в статью 40 закона Украины "О Национальной полиции". Нововведения содержат прямой запрет сотрудникам полиции измерять скорость приборами, которые не закреплены стационарно.

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Сейчас полиция часто использует TruCAM держа его в руках, что может приводить к значительным погрешностям в измерении (например если полицейский шагнет на встречу). По сути и сейчас использование TruCAM с рук легко обжалуется в судах.

В действующем сейчас законе содержится следующая норма: «Технические приборы и технические средства, предусмотренные пунктами 1 и 2 этой части, полиция может закреплять на однострое в/на беспилотных воздушных судах служебных транспортных средствах судах или других плавучих средствах, в том числе не имеющих цветографических схем опознавательных знаков и надписей свидетельствующих о принадлежности к полиции, а также монтировать/размещать их по внешнему периметру дорог и зданий».

Законопроект №10441 предлагает дополнить эту статью следующим текстом: «Технические средства для фиксации скорости движения транспортных средств должны быть размещены стационарно встроенным способом. Ручное использование технических средств не допускается».