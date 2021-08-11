Норми закону було змінено у березні поточного року і тепер поліцейські можуть тримати TruCam у руках вимірюючи швидкість авто.

До березня 2021 року, поліцейські могли використовувати TruCam лише якщо він був закріплений стаціонарно. Редакція яка діє зараз дозволяє поліцейському тримати TruCam у руках. На це звернув увагу юрист Володимир Караваєв.

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Раніше ми публікували рішення суду по справі у якому було заборонено поліції тримати TruCam у руках. “Приймаючи рішення, суд керується нормами закону чинними на конкретний період часу. А ці норми часто змінюються. І той же Трукам з березня цього року копи можуть тримати в руках! Тому що закон змінився”, - прокоментував ситуацію Володимир Караваєв.

Використання приладу TruCam регламентується статтею 40 закону “Про Національну поліцію”.