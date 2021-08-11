Нормы закона были изменены в марте текущего года и теперь полицейские могут держать TruCam в руках, измеряя скорость авто.

До марта 2021 года полицейские могли использовать TruCam, только если он был закреплен стационарно. Редакция, которая действует сейчас, позволяет полицейскому держать TruCam в руках. На это обратил внимание юрист Владимир Караваев.

Читайте также: Штрафы с TruCAM массово отменяют в судах

Ранее мы публиковали решение суда по делу, в котором было запрещено полиции держать TruCam в руках. "Принимая решение, суд руководствуется нормами закона, действующими в конкретный период времени. А эти нормы часто меняются. И тот же Трукам с марта этого года копы могут держать в руках! Потому что закон изменился", – прокомментировал ситуацию Владимир Караваев.

Использование прибора TruCam регламентируется статьей 40 закона "О Национальной полиции".