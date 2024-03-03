В конфликтных ситуациях с прибором TruCam для фиксации скорости поставлена точка: показания скорости в случае держания устройства в руках инспектора полиции не могут признаваться правомерными.

Об этом со ссылкой на решение Шестого апелляционного админсуда пишет "Судебно-юридическая газета". В процессе изучения дела суд пришел к выводу, что "прибор TruCam при проведении фиксации скорости определенного транспортного средства не может держаться руками инспектора полиции, а должен быть стационарно вмонтированным".

Также в выводах коллегии судей Шестого апелляционного административного суда 758/8181/23 от 24 января 2024 года отмечается, что контроль скорости должен происходить только в местах, которые обустроены соответствующим знаком об осуществлении видеофиксации (дорожный знак 5.70), поскольку указанное обусловлено ч. 2 ст. 40 Закона "О Национальной полиции", согласно которой информация о смонтированной/размещенной автоматической фототехнике и видеотехнике, осуществляющей фиксацию, должна быть размещена на видном месте.

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Дело рассматривалось по иску водителя, который обратился в Подольский районный суд Киева с административным иском, в котором просил отменить постановление инспектора батальона в г. Борисполь УПП в Киевской области от 2 января 2022 года о наложении штрафа 340 грн (ч. 1 статьи 122 КУоАП).

Согласно постановлению, водитель Nissan Qashqai двигался со скоростью 73 км/ч в г. Борисполь по улице Киевский Шлях и превысил установленное ограничение скорости в населенном пункте. Замер скорости движения осуществлялся прибором ТгцСаm LТІ 20/20 (на фото внизу), который инспектор держал в руках.

Когда решением Подольского райсуда от 12 октября 2023 года в удовлетворении иска было отказано, истец, сомневаясь в корректности результатов измерения, подал апелляционную жалобу и коллегия судей ШААС ее удовлетворила.

Ответчик не предоставил суду доказательств того, что упомянутый выше лазерный измеритель скорости LTI 20/20 ТгцСаm II в момент фиксации правонарушения был стационарно размещен, а также того, что фиксация правонарушения осуществлялась в зоне действия дорожного знака 5.70.

Из материалов дела невозможно установить объективную сторону упомянутого выше правонарушения, поскольку отсутствуют надлежащие доказательства совершения такого правонарушения.

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Коллегия судей обращает внимание на то, что императивными положениями части второй статьи 77 КАС Украины предусмотрено, что в административных делах о противоправности решений, действий или бездействия субъекта властных полномочий обязанность по доказыванию правомерности своего решения, действия или бездействия возлагается на ответчика.

Суд указывает, что ни обжалуемое постановление, ни материалы дела не содержат достаточных сведений о факте надлежащей фиксации допущенного правонарушения должным образом установленным техническим прибором.

Так измерять скорость транспортного средства можно, ничего противозаконного в том нет, но эти данные инспектор может использовать только для себя. Фото: Дорожный адвокат

На этом основании суд апелляционной инстанции, учитывая отсутствие надлежащих доказательств допущения административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст. 122 КУоАП, пришел к выводу, что привлечение истца к административной ответственности является неправомерным.

Решение суда принято еще до того, как в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который вносит прямой запрет полиции использовать TruCAM, держа его в руках: приборы должны быть размещены стационарно встроенным способом. Об этом редакция Авто24 недавно писала.

Если проект под номером 10441 с изменениями в статью 40 закона Украины "О Национальной полиции" примут, то нововведение окончательно запретит работникам полиции измерять скорость приборами, которые не закреплены стационарно. Видеофиксация с рук (см. видео снизу) при рассмотрении дела в суде во внимание относительно скорости движения не берется.