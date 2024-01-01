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Полиция показала, с какой скоростью "летают" в Киеве

В патрульной полиции показали значения скорости, которую зарегистрировали полицейские. Также назвали полный список адресов, где в столице могут стоять экипажи с прибором TruСam, и выписывать водителям штрафы за превышение установленной скорости.
Где стоит полиция с TruСam - Auto24

Полиция с TruСam

Евгений Гудущан
logo4 июня, 08:24
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В полиции сообщили, что приборы TruСam используются для измерения скорости движения и фиксирования нарушений установленной скорости только на определенных участках.

На фото, которые показали в столичной полиции, зафиксированная скорость в городе составляла 138 – 172 км в час! И это при том, что разрешенная скорость в городе должна быть не более 50 км в час. В частности, на фото видно, что Tesla Model 3 и Toyota RAV4 ехали со скоростью 146-147 км/ч, а водитель на BMW разогнал машину до 172 км в час!

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Вместе с тем, патрульные напомнили, что в городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

  • проспект Николая Бажана;
  • проспект Берестейский;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности;
  • Новоирпенская трасса;
  • Гостомельское шоссе;
  • бульвар Леси Украинки.

О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, водителей обязательно информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.

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