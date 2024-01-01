Полиция показала, с какой скоростью "летают" в Киеве

Полиция с TruСam
В полиции сообщили, что приборы TruСam используются для измерения скорости движения и фиксирования нарушений установленной скорости только на определенных участках.
На фото, которые показали в столичной полиции, зафиксированная скорость в городе составляла 138 – 172 км в час! И это при том, что разрешенная скорость в городе должна быть не более 50 км в час. В частности, на фото видно, что Tesla Model 3 и Toyota RAV4 ехали со скоростью 146-147 км/ч, а водитель на BMW разогнал машину до 172 км в час!
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Вместе с тем, патрульные напомнили, что в городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:
- проспект Николая Бажана;
- проспект Берестейский;
- Набережное шоссе;
- проспект Броварской;
- проспект Академика Палладина;
- Столичное шоссе;
- Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
- улица Академика Заболотного;
- улица Борщаговская;
- проспект Соборности;
- Новоирпенская трасса;
- Гостомельское шоссе;
- бульвар Леси Украинки.
О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, водителей обязательно информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.