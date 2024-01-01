Полиция показала, с какой скоростью "летают" в Киеве

В полиции сообщили, что приборы TruСam используются для измерения скорости движения и фиксирования нарушений установленной скорости только на определенных участках.

На фото, которые показали в столичной полиции, зафиксированная скорость в городе составляла 138 – 172 км в час! И это при том, что разрешенная скорость в городе должна быть не более 50 км в час. В частности, на фото видно, что Tesla Model 3 и Toyota RAV4 ехали со скоростью 146-147 км/ч, а водитель на BMW разогнал машину до 172 км в час!

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Вместе с тем, патрульные напомнили, что в городе Киеве патрульные осуществляют измерения скорости по следующим адресам:

проспект Николая Бажана;

проспект Берестейский;

Набережное шоссе;

проспект Броварской;

проспект Академика Палладина;

Столичное шоссе;

Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);

улица Академика Заболотного;

улица Борщаговская;

проспект Соборности;

Новоирпенская трасса;

Гостомельское шоссе;

бульвар Леси Украинки.

О местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скоростного режима с помощью специальных технических средств, водителей обязательно информируют дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений правил дорожного движения''.