Полиция Дубая имеет собственный Tesla Cybertruck: фото

Однако, это не первый электрический пикап на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Как передает Autoevolution, несколько месяцев назад в интернете уже продавался серебристый Cybertruck. К тому же он имел ценник значительно ниже любой модели в США.

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Вероятно, тот пикап был импортирован из Америки одним из местных дилеров, который надеялся получить прибыль. Однако, вряд ли продавцу это удалось, ведь Cybertruck продавался за 520 000 дирхамов, что в то время составляло около 141 600 долларов.

Учитывая также штраф в 50 000 долларов, который дилер должен был оплатить согласно условиям Tesla в договоре купли-продажи, о продаже автомобиля в первый год владения, электрический пикап ушел с молотка по довольно низкой цене.

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Теперь стало известно, что ряды Главного командования полиции Дубая пополнил Tesla Cybertruck, где он, как сообщается, поступил в ряды патрульного автопарка туристической полиции.