Как выглядит Tesla Cybertruck "железного человека": видео

Как сообщает Autoevolution, этот пикап имеет исполнение Cyberbeast. Его три электромотора суммарно выдают 845 лошадиных сил, что позволяют грузовику разогнаться до первой сотни за 2,6 секунды. Максимальная скорость составляет 209 км/ч.

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Однако уникальным его делает красно-золотая ливрея, напоминающая экзоскелет главного персонажа фильма “Железный человек” – Тони Старка. Сбоку пикап напоминает красный автомобиль, о котором снимал видео магнат недвижимости Мэнни Хошбин.

Тогда блогеру очень понравился электропикап и он даже задумался над покупкой автомобиля от Tesla. Кроме этого, этот Cybertruck также имеет золотые элементы впереди, однако, это точно не настоящее золото, а обычная пленка.

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Кто именно создал этот Cybertruck Тони Старка неизвестно. Сообщается, что пикап стоял перед концертным залом Уолта Диснея в Лос-Анджелесе, пока люди не заметили его и не начали собираться, чтобы сфотографировать.