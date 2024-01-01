Что написали злоумышленники на десятках новеньких Tesla Cybertruck

Накопление большого количества машин на таких стоянках произошло из-за приостановленных поставок: производитель устранял в некоторых партиях проблемы с двигателем стеклоочистителя.

Это привело к тому, что компания Tesla накопила Cybertruck на площадках отстоя. Одна из таких стоянок в Форт-Лодердейле заинтересовала ненавистников Илона Маска, пишет TeslaRati.

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Очевидно, это была группа людей, которым не нравится то ли сам Илон, или его машины. Но все поврежденные машины были в надписях одного стиля граффити "F*ck Elon", то есть в смягченном переводе что-то вроде "К черту Илон".

При этом вандализмом не были затронуты другие автомобили, их не трогали. Атаке злоумышленников с одной и той же подписью подверглись только пикапы Cybertruc.

Эксперты-криминалисты дали понять, что акт вандализма совершен группой лиц. Об этом свидетельствуют надписи. Они хотя и одного содержания, но начертания в стиле граффити выполнены разными почерками нанесения графических знаков.

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Полиция Форт-Лодердейла сообщила, что вандалы в целом повредили 34 транспортных средства – все с одинаковыми словами из четырех букв, за которыми следует имя Маска. Сейчас полиция Форт-Лодердейла расследует это дело.

В этой ситуации социальная сеть взорвалась большим количеством комментариев. В основном там осуждают вандалов, которых назвали деструктивными элементами общества. Но и менеджерам Tesla также досталось, – мол, поставить машины в плохом районе города и не выставить охрану довольно легкомысленно.

В одном из комментариев автор прямо заявил, что компания Tesla с миллиардным состоянием не смогла позволить себе трехсменную охрану собственных товарных запасов и теперь поплатилась, подтвердив древнюю мудрость, что скупой платит дважды.

Фото: WOW_Report