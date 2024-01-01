Как выглядит первый в мире полицейский автомобиль на базе Tesla Cybertruck

Компания UP.FIT, которая специализируется на модернизации автомобилей Tesla, и ее подразделение Unplugged Performance создали автомобиль для использования силовиками – начиная от полиции и пожарной службы до военных и тактических служб реагирования.

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Эксперты уже назвали патрульный автомобиль UP.FIT Tesla Cybertruck автомобилем спецслужб следующего поколения.

Сочетание экзоскелета из нержавеющей стали, возможностей спортивного автомобиля на дороге и самых современных технологий безопасности оказалось привлекательным для операторов автопарков не только в США, но и во всем мире.

"Патрульный автомобиль следующего поколения UP.FIT Cybertruck - это значительный инженерный скачок в будущее, и мы рады предложить правоохранительным органам будущее полиции. Мы были в восторге от прямой обратной связи от отделов полиции, которые участвовали в нашей разработке Cybertruck, и мы с нетерпением ждем развертывания этих полных транспортных средств UP.FIT для правоохранительных органов по всей стране в этом году", – сказал генеральный директор Unplugged Performance Бен Шаффер.

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Автомобиль имеет набор сигнальных лампочек, сирен, системы озвучивания, а также обновленных радио и компьютерных систем благодаря специализированным системам электропроводки и собственным интеграциям.

Cybertruck можно настроить для тактических, военных или поисково-спасательных миссий с помощью доступных перегородок для пленных, хранилища для оружия и специальных инструментов и тому подобное. Автомобиль вышел со специализированными коваными пакетами колес и шин UP.FIT, тормозными системами и дополнительными обновлением для экстремального использования бездорожья, а также подключением к Интернету Starlink.

Фото: Unplugged Performance