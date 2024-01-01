Еще один клон Tesla Semi засветился в США

На сайте производителя сообщается, что грузовик разрабатывался в течение шести лет в рамках сотрудничества по программе SuperTruck Министерства энергетики (DOE).

Усилия правительственного ведомства были направлены на то, чтобы побудить производителей грузовиков улучшить эффективность перевозки грузов, используя дизельный двигатель в качестве основного источника энергии.

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Таким образом, проект совместных инвестиций Министерства энергетики и PACCAR благодаря стараниям инженеров Kenworth в разработанной модели SuperTruck 2 превысил цели программы, уменьшив вес и улучшив экономическую составляющую благодаря дизельной гибридной силовой установке и значительных аэродинамических решений.

Аэродинамическая эволюция SuperTruck 2 относительно предыдущей модели T680 Kenworth. Фото: Kenworth

Уникальный внешний вид Kenworth привлекает большое внимание, но трансмиссия и удобства водителя не менее впечатляющие. Желание достичь идеальной аэродинамической формы для автомобиля следующего поколения в сегменте дальних перевозок было большим. Разработали немного футуристический, но довольно красивый магистральный тягач обтекаемых форм.

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В моторную нишу поставили двигатель PACCAR MX-11, работающий в паре с 48-вольтовым гибридом с литий-ионными батареями нового поколения и развивающий максимальную мощность 440 л.с. Разработчики отмечают, что этот силовой потенциал достигается еще и благодаря автоматизированной трансмиссии PACCAR TX-12, поскольку вместе с упомянутым электрогенератором на 48 вольт создает "мягкую" гибридную систему.

Батареи заряжаются с помощью рекуперативного торможения. Это позволяет Kenworth's SuperTruck 2 управлять электрическими вентиляторами, электрическим рулевым управлением, питанием электрических охладителей и насосов HVAC, которые ранее имели механический привод. Здесь только один лишь вентилятор двигателя может производить до 80 лошадиных сил.

Сам магистральный тягач и его полуприцеп как одно целое и в стильной обтекаемой конфигурации, напоминающей выпущенную из лука стрелу. Фото: Kenworth

Кроме того, генератор 48 В питает нагреватель выхлопных газов в собственно разработанной системе доочистки, которая продемонстрировала соответствие требованиям CARB 2027 по сверхнизким выбросам NOx.

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"Сегодня современный дизельный двигатель демонстрирует КПД около 47%. А мы, объединив двигатель на базе PACCAR MX-11, вспомогательное оборудование на 48 вольт с мягким гибридом и рекуперацию отходов энергии, достигли рекордного КПД двигателя в 55,7%. О такой энергоэффективности можно только мечтать. Если эта моторная технология двигателя будет запущена в производство, это приведет к 10% улучшению топливной эффективности. Это приятное число", – сделал прогноз старший инженерный менеджер PACCAR по передовым технологиям сказал Маартен Мейер.

Центральная кабина водителя SuperTruck 2 обеспечивает отличный обзор. Фото: Kenworth

Несмотря на дизельный двигатель, компоновка тягача сделана таким образом, чтобы в дальнейшем не зависеть от трансмиссии и поддерживать решения с нулевым или почти нулевым уровнем выбросов. На грузовик можно эффективно устанавливать топливные элементы, баки для водорода, баки для природного газа или батареи без изменения конструкции базовой кабины – все уже адаптировано под различные силовые версии.

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Что касается комфорта рабочего места водителя, то это настоящий офис с широкими дверями входа, выдвижными ступеньками, современным 15-дюймовым цифровым дисплеем, расширенными оповещениями и удобной навигацией по меню.

Стекло лобовой части по конструкционному решению как бы позаимствовало из самолетостроения – у Boeing 737 окна кабины пилотов именно такой конфигурации. Фото: Kenworth

Лобовое стекло параболическое и плавное для потока. Разработчики полностью отказались от физических зеркал, минимизировав сопротивление, плюс сделали улучшенный мониторинг заднего вида с возможностью отслеживания прицепа и улучшили ночное видение.

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Разработан Kenworth SuperTruck 2 для комфорта водителя, включая отдельную зону для сна и сиденья с поворотным столиком Фото: Kenworth

Также для водителей в нерабочее время Kenworth сделал уникальную зону отдыха. Спальная кровать складывается над диваном. Есть столешница, что поворачивается вниз, когда водитель сидит на диване. Он может там поесть или поработать, а потом переместить стол в другое место, не снимая ничего со столешницы.

Относительно цены, то она пока о неизвестна.