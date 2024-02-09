Управление государственных дорог Норвегии впервые использовало грузовик с аккумулятором емкостью 1000 кВт-ч для расчистки сильного снега на сложных горных перевалах.

Электрическая снегоуборочная машина работает на шоссе E6, прямо над живописным, но сложным горным хребтом Доврефьелл. На этой неделе с ее помощью была расчищена значительная снежная свалка. Машина с фронтальной навеской оправдала надежды и дорожники очень оптимистично смотрят на дальнейшее использование электромобилей.

"Если мы хотим достичь климатических целей, мы должны значительно сократить выбросы даже во время самых тяжелых задач, которые мы сегодня выполняем на дорогах. Вот почему мы хотели испытать уборку с помощью электрического грузовика на E6 над Доврефьеллом", — говорит директор отдела Управления государственных дорог Норвегии Бьорн Лаксфорсмо.

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Несмотря на погодные условия, статистика операционной деятельности электрического грузовика положительная. В условиях легкого и сильного снега, порывистого ветра и с температурой ниже нуля, заряд аккумулятора грузовика за девять часов работы падал с 90% до 28%. При этом даже в сложных операционных процессах среднее использование держалось на отметке 182 кВт-ч на 100 км.

Автомобиль, испытываемый в Доврефьелле, является первым в мире электрическим грузовиком с аккумулятором на 1000 кВт-ч. Швейцарская фирма Designwerk Technologies AG создала его на шасси Volvo FH. Он имеет запас хода 97 км с 50-тонным грузом. Общий вес 21,6 т.

В Арктической зоне скандинавские страны лидируют в использовании аккумуляторных фур и 44-тонные магистральные фуры Volvo FH Electric на тамошних дорогах встречаются чаще всего. Фото: Volvo

Испытания на E6 Dovrefjell являются лишь частью большего плана Норвегии, чтобы увидеть, как электрические снегоуборочные машины могут выдержать зиму. Это уже второй тест аккумуляторного электротранспорта. Первый проводился в 2021 году. Тогда испытывали электрический колесный погрузчик, который пустили на уборку от снега пешеходных и велосипедных дорожек в Тронхейме, но тогда емкость аккумулятора была слабой.

Управление дорог Швеции также участвует в подобных испытаниях и даже кое-где эксплуатирует аналогичную снегоуборочную аккумуляторную технику. В Сандефьорде электрические дорожные комбинированные машины (КДМ) уже являются обычным явлением, поскольку они там очень хорошо работают.