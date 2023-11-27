Тяжелый электрический грузовик Volvo Electric серии FH стал обладателем престижного международного титула.

Награда вручена на транспортной торговой ярмарке Solutrans в Лионе, Франция. Это уже четвертый случай, когда культовая модель Volvo FH названа лучшим грузовиком года.

Правда, предыдущие три награды достались дизельной версии FH. Она является одной из самых успешных моделей: почти 1,4 миллиона грузовиков было продано по всему миру. Но электрической версии такая награда досталась впервые.

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Модельный ряд Volvo Trucks FH Electric был выбран международным грузовиком 2024 года жюри в составе 24 редакторов и ведущих журналистов, представляющих крупнейшие европейские специализированные журналы коммерческого транспорта.

С победным счетом в 84 голоса шведский производитель грузовиков обошел ближайших конкурентов eActros 300/400 Mercedes-Benz и Scania 45S (BEV). Журналисты высоко оценили производительность, плавное ускорение, бесшумность и отсутствие вибрации высокоэффективной электрической силовой установки FH Electric, основанной на двух или трех электрических машинах непрерывной мощности 330 или 490 кВт. Также понравилась коробка передач I-Shift нового поколения.

В победной оценке FH Electric для региональных грузовых перевозок также было важно большое предложение конфигураций осей для тягачей и шасси, наличие четырех версий кабины и модульного портфолио аккумуляторных блоков – от двух до шести – в соответствии с транспортной миссией.

"Выпустив FH Electric, Volvo Trucks представила современный ассортимент электромобилей с аккумуляторами, которые подходят для широкого спектра транспортных операций. Это доказательство того, что энергетический переход набирает силу даже в сегодняшней сложной бизнес-среде", – заявил председатель конкурса Международного грузовика года Джаненрико Гриффини.





Напомним, Volvo Trucks стала первым мировым производителем, который начал серийное производство электрических грузовиков еще в 2019 году. Нынче продуктовая номенклатура электрических грузовиков производителя имеет шесть версий, предназначенных для выполнения различных транспортных задач.

На сегодня Volvo Trucks является лидером на европейском рынке тяжелых электрических грузовиков, доля компании в объеме сбыта такой техники уже дошла до 49%.