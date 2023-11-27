Важка електрична вантажівка Volvo Electric серії FH стала володарем престижного міжнародного титулу.

Нагороду вручено на транспортній торговій ярмарці Solutrans у Ліоні, Франція. Це вже четвертий випадок, коли культова модель Volvo FH названа кращою вантажівкою року.

Щоправда, попередні три нагороди дісталися дизельній версії FH. Вона є однією з найуспішніших моделей: майже 1,4 мільйона вантажівок було продано по всьому світу. Але електричній версії така нагорода дісталася вперше.

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Модельний ряд Volvo Trucks FH Electric було обрано міжнародною вантажівкою 2024 року журі у складі 24 редакторів і відомих журналістів, які представляють 24 найбільші європейські спеціалізовані журнали комерційного транспорту.

З переможним рахунком у 84 голоси шведський виробник вантажівок обійшов найближчих конкурентів eActros 300/400 Mercedes-Benz і Scania 45S (BEV). Журналісти високо оцінили продуктивність, плавне прискорення, безшумність і відсутність вібрації високоефективної електричної силової установки FH Electric, заснованої на двох або трьох електричних машинах безперервної потужності 330 або 490 кВт. Також сподобалася коробка передач I-Shift нового покоління.

У переможній оцінці FH Electric для регіональних вантажних перевезень також була важливою велика пропозиція конфігурацій осей для тягачів і шасі, наявність чотирьох версій кабіни та модульного портфоліо акумуляторних блоків – від двох до шести – відповідно до транспортної місії.

"Випустивши FH Electric, Volvo Trucks представила найсучасніший асортимент електромобілів з акумуляторами, які підходять для широкого спектру транспортних операцій. Це доказ того, що енергетичний перехід набирає сили навіть у сьогоднішньому складному бізнес-середовищі", – заявив голова конкурсу Міжнародної вантажівки року Джаненріко Гріффіні.





Нагадаємо, Volvo Trucks стала першим світовим виробником, який розпочав серійне виробництво електричних вантажівок ще у 2019 році. Нині продуктова номенклатура електричних вантажівок виробника має шість версій, призначених для виконання різноманітних транспортних завдань.

На сьогодні Volvo Trucks є лідером на європейського ринку важких електричних вантажівок, доля компанії в обсязі збуту такої техніки вже дійшла до 49%.