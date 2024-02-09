Управління державних доріг Норвегії вперше використало вантажівку з акумулятором місткістю 1000 кВт-год для розчищення сильного снігу на складних гірських перевалах.

Електрична снігоприбиральна машина працює на шосе E6, прямо над мальовничим, але складним гірським хребтом Довреф’єлл. Цього тижня за її допомогою було розчищено значне снігове звалище. Машина з фронтальною навіскою виправдала сподівання і дорожники дуже оптимістично дивляться на подальше використання електромобілів.

"Якщо ми хочемо досягти кліматичних цілей, ми повинні значно скоротити викиди навіть під час найважчих завдань, які ми сьогодні виконуємо на дорогах. Ось чому ми хотіли випробувати оранку за допомогою електричної вантажівки на E6 над Довреф’єллом", - говорить директор відділу Управління державних доріг Норвегії Бйорн Лаксфорсмо.

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Попри погодні умови, статистика операційної діяльності електричної вантажівки позитивна. В умовах легкого та сильного снігу, поривчастого вітру і з температурою нижче нуля, заряд акумулятора вантажівки за дев’ять годин роботи падав з 90% до 28%. При цьому навіть у складних операційних процесах середнє використання трималося на позначці 182 кВт-год на 100 км.

Автомобіль, що випробовується в Довреф'єллі, є першою у світі електричною вантажівкою з акумулятором на 1000 кВт-год. Швейцарська фірма Designwerk Technologies AG створила електровантажівку на шасі Volvo FH. Вона має запас ходу 97 км з 50-тонним вантажем. Загальна вага 21,6 т.

В Арктичній зоні скандинавські країни лідирують у використанні акумуляторних фур і 44-тонні магістральні фури Volvo FH Electric на тамтешніх дорогах зустрічаються найчастіше. Фото: Volvo

Випробування на E6 Dovrefjell є лише частиною більшого плану Норвегії, щоб побачити, як електричні снігоприбиральні машини можуть витримати зиму. Це вже другий тест акумуляторного електротранспорту. Перший проводився у 2021 році. Тоді випробовували електричний колісний навантажувач, який пустили на прибирання від снігу пішохідних і велосипедних доріжок у Тронхеймі, але тоді місткість акумулятора була слабкою.

Управління доріг Швеції також бере участь в подібних випробуваннях і навіть подекуди експлуатує аналогічну снігоприбиральну акумуляторну техніку. У Сандефіорді електричні дорожні комбіновані машини (КДМ) вже є звичайним явищем, оскільки вони там добре працюють.