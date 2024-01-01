Ще один клон Tesla Semi засвітився у США

На сайті виробника повідомляється, що вантажівка розроблялася протягом шести років у рамках співпраці з програмою SuperTruck Міністерства енергетики (DOE).

Зусилля урядового відомства було спрямоване на те, щоб спонукати виробників вантажівок покращити ефективність перевезення вантажів, використовуючи дизельний двигун як основне джерело енергії.

Читайте також MAN hTGX з водневим двигуном стане альтернативою електровантажівкам

Таким чином, проєкт спільних інвестицій Міністерства енергетики та PACCAR завдяки старанням інженерів Kenworth в розробленій моделі SuperTruck 2 перевищив цілі програми, зменшивши вагу та покращивши економічну складову завдяки дизельній гібридній силовій установці та значних аеродинамічних рішень.

Аеродинамічна еволюція SuperTruck 2 відносно попередньої моделі T680 Kenworth. Фото: Kenworth

Унікальний зовнішній вигляд Kenworth привертає велику увагу, але трансмісія та зручності водія не менш вражаючі. Бажання досягти ідеальної аеродинамічної форми для автівки наступного покоління в сегменті далеких перевезень було великим. Розробили трохи футуристичний, але доволі гарний магістральний тягач обтічних форм.

Читайте також У Норвегії сніг прибирає електрична вантажівка з акумулятором 1000 кВт-год

В моторну нішу поставили двигун PACCAR MX-11, що працює в парі з 48-вольтовим гібридом з літій-іонними батареями нового покоління і розвиває максимальну потужність 440 к.с. Розробники зазначають, що цей силовий потенціал досягається ще й завдяки автоматизованій трансмісії PACCAR TX-12, оскільки вкупі зі згаданим електрогенератором на 48 вольт створює "м’яку" гібридну систему.

Батареї заряджаються за допомогою рекуперативного гальмування. Це дозволяє Kenworth's SuperTruck 2 керувати електричними вентиляторами, електричним рульовим управлінням, живленням електричних охолоджувачів і насосів HVAC, які раніше мали механічний привід. Тут лише один лише вентилятор двигуна може виробляти до 80 кінських сил.

Сам магістральний тягач та його напівпричіп наче одне ціле і в стильній обтічній конфігурації, що нагадує випущену з лука стрілу. Фото: Kenworth

Крім того, генератор 48 В живить нагрівач вихлопних газів у власно розробленій системі доочистки, яка продемонструвала відповідність вимогам CARB 2027 щодо наднизьких викидів NOx.

Читайте також Twix і M&M до своїх шанувальників у Європі поїдуть е-вантажівками

"Сьогодні сучасний дизельний двигун демонструє ККД близько 47%. А ми, об’єднавши двигун на базі PACCAR MX-11, допоміжне обладнання на 48 вольт з м’яким гібридом і рекуперацію відходів енергії, досягли рекордного ККД двигуна в 55,7%. Про таку енергоефективність можна тільки мріяти. Якщо ця моторна технологія двигуна буде запущена у виробництво, це призведе до 10% покращення паливної ефективності. Це приємне число", – зробив прогноз старший інженерний менеджер PACCAR із передових технологій сказав Маартен Мейер.

Центральна кабіна водія SuperTruck 2 забезпечує відмінний огляд. Фото: Kenworth

Попри дизельний двигун, компонування тягача зроблена таким чином, щоб надалі не залежати від трансмісії та підтримувати рішення з нульовим чи майже нульовим рівнем викидів. На вантажівку можна ефективно встановлювати паливні елементи, баки для водню, баки для природного газу або батареї без зміни конструкції базової кабіни – все уже адаптовано під різні силові версії.

Читайте також Електрична вантажівка Mercedes-Benz eActros 600 проїде 1000 кілометрів в день

Щодо комфорту робочого місця водія, то це справжній офіс з широкими дверима входу, висувними сходинками, сучасним 15-дюймовим цифровим дисплеєм, розширеними сповіщеннями та зручною навігацією по меню.

Скло лобової частини за конструкційним рішенням наче запозичили з літакобудування – у Boeing 737 лобові вікна саме такої конфігурації. Фото: Kenworth

Лобове скло параболічне і плавне для потоку. Розробники повністю відмовилися від фізичних дзеркал, мінімізувавши опір, плюс зробили покращений моніторинг заднього виду з можливістю відстеження причепа та покращили нічне бачення.

.

Розроблений Kenworth SuperTruck 2 для комфорту водія, включаючи окрему зону для сну та сидіння з поворотним столиком Фото: Kenworth

Також для водіїв у неробочий час Kenworth зробив унікальну зону відпочинку. Спальне ліжко складається над диваном. Є стільниця, що повертається вниз, коли водій сидить на дивані. Він може там поїсти або попрацювати, а потім перемістити стіл в інше місце, не знімаючи нічого зі стільниці.

Щодо ціни, то вона поки про невідома.