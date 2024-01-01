Як виглядає перший у світі поліцейський автомобіль на базі Tesla Cybertruck

Компанія UP.FIT, яка спеціалізується на модернізації автомобілів Tesla, та її підрозділ Unplugged Performance створили автомобіль для використання силовиками – починаючи від поліції та пожежної служби до військових і тактичних служб реагування.

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Експерти вже назвали патрульний автомобіль UP.FIT Tesla Cybertruck автомобілем спецлужб наступного покоління.

Поєднання екзоскелета з нержавіючої сталі, можливостей спортивного автомобіля на дорозі та найсучасніших технологій безпеки виявилося привабливим для операторів автопарків не тільки в США, але й у всьому світі.

"Патрульний автомобіль наступного покоління UP.FIT Cybertruck — це значний інженерний стрибок у майбутнє, і ми раді запропонувати правоохоронним органам майбутнє поліції. Ми були в захваті від прямого зворотного зв’язку від відділів поліції, які брали участь у нашій розробці Cybertruck, і ми з нетерпінням чекаємо на розгортання цих повних транспортних засобів UP.FIT для правоохоронних органів по всій країні цього року", – сказав генеральний директор Unplugged Performance Бен Шаффер.

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Автомобіль має набір сигнальних лампочок, сирен, системи озвучення, а також оновлених радіо та комп’ютерних систем завдяки спеціалізованим системам електропроводки та власним інтеграціям.

Cybertruck можна налаштувати для тактичних, військових або пошуково-рятувальних місій за допомогою доступних перегородок для полонених, сховища для зброї та спеціальних інструментів тощо. Автомобіль вийшов зі спеціалізованими кованими пакетами коліс і шин UP.FIT, гальмівними системами та додатковими оновленням для екстремального використання бездоріжжя, а також підключенням до Інтернету Starlink.

Фото: Unplugged Performance