Какой будет обновленная Tesla Model Y

С тех пор как в 2023 году модель Y стала самым продаваемым автомобилем в мире, Tesla имела огромный успех. Этот результат является еще более впечатляющим, поскольку она сбросила с престола две Toyota с бензиновыми двигателями и взяла лидерство после того, как продажи выросли на 64% по сравнению с 2022 годом.

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Успех этой модели является свидетельством глобального роста популярности электромобилей, кроссоверов и внедорожников, на которые приходится почти половина всех проданных автомобилей в США в прошлом году. Он был намного популярнее, чем самый доступный Tesla Model 3.

Это "золотая жила" для Tesla, поэтому решение производителя якобы отложить его обновление в середине жизненного цикла выглядит странным. Мы знали об обновлении Model Y "Juniper" в течение нескольких месяцев и изначально ожидали, что она дебютирует в этом году, но, очевидно, это произойдет не в 2024 году.

Tesla со временем становятся лучше, даже без серьезных обновлений, но все эти изменения являются подкожными или связаны с обновлениями программного обеспечения, передаваемыми по воздуху. Однако масштабные редизайны редко случаются в Tesla, поскольку они требуют значительных изменений в производственных линиях и цепочках поставок.

Мы ожидаем подобных изменений к модели 3 "Highland" в модели Y "Juniper". Сюда входит обновленный внешний вид с обновленной передней панелью с новыми блоками фар, более тонкими задними фонарями, обновленными зеркалами, новым дизайном колес и новыми цветами кузова. Интерьер должен получить новый руль от Model 3, который имеет больше кнопок, чем раньше.

Давайте рассмотрим все, что мы знаем об обновлении Juniper и стоит ли ждать его выхода, если вы хотите купить новую Model Y.

Изменения дизайна

Мы ожидаем, что Tesla сделает обновленную Model Y таким же внешним видом, как и обновленная Model 3. Это означает, что она получит совершенно новое лицо, которое устранит задранный нос и заменит его тонкими, более современными фарами. Задние фонари и бампер также будут обновлены в соответствии с моделью 3 Highland. Обновление Juniper, вероятно, даст ему более агрессивный бампер, подобный новой Model 3 Performance.

Tesla пересматривала дизайн колеса с каждым обновлением модели, поэтому мы ожидаем, что она сделает то же самое с моделью Y Juniper. Размер колес останется тем же, но внешний вид колес (и, возможно, аэродинамические характеристики) будет улучшен. Новая Model 3 также имеет переработанные зеркала заднего вида, которые не такие высокие и имеют несколько иную форму.

Изменения интерьера

Tesla уже предоставила моделям Y, изготовленным в Китае, такое же внутреннее освещение, что и обновленная Model 3, но ничего другого не меняла. Производитель также отказался от деревянной отделки панели приборов в пользу того же текстильного материала, что и в седане.

В обновлённой Juniper эти изменения будут дополнены переработанной центральной консолью с двумя беспроводными зарядными устройствами для телефонов, изменённым подлокотником и местами для хранения вещей. Сиденья также могут получить новый дизайн и, вероятно, охлаждение, как у Model 3. В общем, материалы интерьера и качество сборки также должны улучшиться.

Самым большим изменением, видимо, будет полностью новый руль, который будет позаимствован у Highland. Так же как и в Model 3, Tesla устранит препятствия за рулем и переместит больше функций на руль, чтобы сохранить физическое управление указателями поворота, светом, стеклоочистителями и голосовым помощником.

Больше мощности, радиуса действия и комфорта

Tesla постоянно совершенствует производительность, эффективность и запас хода своих моделей даже без серьезных обновлений. Мы еще не знаем деталей, но обновление Model Y Juniper, скорее всего, будет иметь лучшее ускорение и улучшенную дальность. Это может произойти благодаря более низкому коэффициенту сопротивления, вызванном изменениями в передней части автомобиля и новыми колесами.

Самое большое изменение, которое мы увидели в обновленной Model 3, заключалось в том, насколько приятной была ее езда по сравнению с предыдущей. Автомобиль получил полностью пересмотренную систему подвески, которая превратила его в гораздо более комфортный. Учитывая то, что Model Y достаточно жесткая и иногда неприятная на неидеальных дорогах, мы ожидаем, что она также получит смягченную подвеску с большим акцентом на комфорте пассажиров и изоляции их от недостатков дороги.

Когда появится?

Мы не знаем, когда Tesla планирует выпустить обновление Model Y Juniper, но Илон Маск исключил, что это будет в этом году. Учитывая то, что продажи Model Y все еще высоки, а Tesla сосредоточена на своем проекте Robotaxi, который, похоже, даже получил приоритет над запуском модели за 25 000 долларов, о которой много говорят, ждать Juniper мы будем долго.

Поэтому, если вы хотите купить Model Y сегодня, вам, пожалуй, не стоит ждать обновления, поскольку мы не знаем, когда она появится. В любом случае автомобиль постепенно совершенствуется.

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Если вам не нужен просторный багажник Model Y и легкий доступ, приобрести более дешевую обновленную Model 3, вероятно, будет лучшим вариантом, поскольку она выглядит более современной, ее интерьер наконец заслуживает того, чтобы ее называли премиум-классом.