Tesla Model Y стала самым популярным импортируемым авто в Украине

В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

Читайте также: Tesla Model Y стала самым популярным автомобилем в Европе

Напомним, что в течение мая свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых авто с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто – 42%. Далее следуют: Электромобили – 37%; Дизельные – 9%; Гибридные – 8%; Авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались: