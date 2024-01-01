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Tesla Model Y стала самым популярным импортируемым авто в Украине

Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет. Первое и второе место с большим отрывом занимают модели Tesla.
Две модели Tesla стали самыми популярными импортируемым авто в Украине - Auto24

Tesla Model Y

Евгений Гудущан
logo24 июня, 11:10
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В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.

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Напомним, что в течение мая свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых авто с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто – 42%. Далее следуют: Электромобили – 37%; Дизельные – 9%; Гибридные – 8%; Авто с ГБО – 4%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:

  1. Tesla Model Y - 335 ед.;
  2. Tesla Model 3 - 319 ед.;
  3. Nissan Rogue - 193 ед.;
  4. Mazda CX5 - 192 ед.;
  5. Hyundai Kona - 188 ед.;
  6. Volkswagen Tiguan - 162 ед.;
  7. Volkswagen Golf - 140 ед.;
  8. Audi Q5 - 128 ед.;
  9. Nissan Leaf - 127 ед.;
  10. Jeep Cherokee - 111 ед.
#Aвтобизнес #Новости