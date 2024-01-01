Tesla Model Y стала самым популярным импортируемым авто в Украине

Tesla Model Y
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24 июня, 11:10
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В прошлом месяце украинцы приобрели 5,5 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек возрастом до 5 лет, сообщает Укравтопром.
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Напомним, что в течение мая свою первую регистрацию в Украине прошли 19,3 тыс. легковых авто с пробегом. Авто в возрасте до 5 лет составляли почти 29% этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили бензиновые авто – 42%. Далее следуют: Электромобили – 37%; Дизельные – 9%; Гибридные – 8%; Авто с ГБО – 4%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет, пользовались:
- Tesla Model Y - 335 ед.;
- Tesla Model 3 - 319 ед.;
- Nissan Rogue - 193 ед.;
- Mazda CX5 - 192 ед.;
- Hyundai Kona - 188 ед.;
- Volkswagen Tiguan - 162 ед.;
- Volkswagen Golf - 140 ед.;
- Audi Q5 - 128 ед.;
- Nissan Leaf - 127 ед.;
- Jeep Cherokee - 111 ед.