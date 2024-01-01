Tesla Model Y стала найпопулярнішим імпортованим авто в Україні

Tesla Model Y
Посилання скопійовано!
24 червня, 13:30
0
0 хв
У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.
Читайте також: Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у Європі
Нагадаємо, що впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 42%. Далі йдуть: Електромобілі – 37%; Дизельні – 9%; Гібридні – 8%; Авто з ГБО – 4%.
Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 335 од.;
- Tesla Model 3 - 319 од.;
- Nissan Rogue - 193 од.;
- Mazda CX5 - 192 од.;
- Hyundai Kona - 188 од.;
- Volkswagen Tiguan - 162 од.;
- Volkswagen Golf - 140 од.;
- Audi Q5 - 128 од.;
- Nissan Leaf - 127 од.;
- Jeep Cherokee - 111 од.