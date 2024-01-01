Tesla Model Y стала найпопулярнішим імпортованим авто в Україні

У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

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Нагадаємо, що впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 42%. Далі йдуть: Електромобілі – 37%; Дизельні – 9%; Гібридні – 8%; Авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались: