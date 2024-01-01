Укр
Ру

Tesla Model Y стала найпопулярнішим імпортованим авто в Україні

Названі найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років. Перше та друге місце з великим відривом займають моделі Tesla.
Дві моделі Tesla стали найпопулярнішими імпортованим авто в Україні - Auto24

Tesla Model Y

Євген Гудущан
logo24 червня, 13:30
logo0
logo0 хв

У минулому місяці українці придбали 5,5 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Tesla Model Y стала найпопулярнішим автомобілем у Європі

Нагадаємо, що впродовж травня свою першу реєстрацію в Україні пройшли 19,3 тис. легкових авто з пробігом. Авто віком до 5 років становили майже 29% цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили бензинові авто – 42%. Далі йдуть: Електромобілі – 37%; Дизельні – 9%; Гібридні – 8%; Авто з ГБО – 4%.

Найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 335 од.;
  2. Tesla Model 3 - 319 од.;
  3. Nissan Rogue - 193 од.;
  4. Mazda CX5 - 192 од.;
  5. Hyundai Kona - 188 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 162 од.;
  7. Volkswagen Golf - 140 од.;
  8. Audi Q5 - 128 од.;
  9. Nissan Leaf - 127 од.;
  10. Jeep Cherokee - 111 од.
#Новини #Автобізнес