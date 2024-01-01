Якою буде оновлена Tesla Model Y

Відтоді як у 2023 році модель Y стала найпродаванішим автомобілем у світі, Tesla мала величезний успіх. Цей результат є ще більш вражаючим, оскільки вона скинула з престолу дві Toyota з бензиновими двигунами та взяла лідерство після того, як продажі зросли на 64% порівняно з 2022 роком.

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Успіх цієї моделі є свідченням глобального зростання популярності електромобілів, кросоверів і позашляховиків, на які припадає майже половина всіх проданих автомобілів в США минулого року. Він був набагато популярнішим, ніж найдоступніший Tesla Model 3.

Це «золота жила» для Tesla, тому рішення виробника нібито відкласти його оновлення в середині життєвого циклу виглядає дивним. Ми знали про оновлення Model Y «Juniper» протягом кількох місяців і спочатку очікували, що вона дебютує цього року, але, очевидно, це відбудеться не в 2024 році.

Tesla з часом стають кращими, навіть без серйозних оновлень, але всі ці зміни є підшкірними або пов’язані з оновленнями програмного забезпечення, що передаються по повітрю. Однак масштабні редизайни рідко трапляються в Tesla, оскільки вони вимагають значних змін у виробничих лініях і ланцюгах поставок.

Ми очікуємо подібних змін до моделі 3 "Highland" у моделі Y "Juniper". Сюди входить оновлений зовнішній вигляд з оновленою передньою панеллю з новими блоками фар, тоншими задніми ліхтарями, оновленими дзеркалами, новим дизайном коліс і новими кольорами кузова. Інтер’єр повинен отримати нове кермо від Model 3, яке має більше кнопок, ніж раніше.

Розгляньмо все, що ми знаємо про оновлення Juniper і чи варто чекати його виходу, якщо ви хочете купити нову Model Y.

Зміни дизайну

Ми очікуємо, що Tesla зробить оновлену Model Y таким же зовнішнім виглядом, як і оновлена Model 3. Це означає, що вона отримає абсолютно нове обличчя, яке усуне задертий ніс і замінить його тонкими, більш сучасними фарами. Задні ліхтарі та бампер також будуть оновлені відповідно до моделі 3 Highland. Оновлення Juniper, ймовірно, дасть йому більш агресивний бампер, подібний до нової Model 3 Performance.

Tesla переглядала дизайн колеса з кожним оновленням моделі, тому ми очікуємо, що вона зробить те саме з моделлю Y Juniper. Розмір коліс залишиться тим самим, але зовнішній вигляд коліс (і, можливо, аеродинамічні характеристики) буде покращено. Нова Model 3 також має перероблені дзеркала заднього виду, які не такі високі та мають дещо іншу форму.

Зміни інтер'єру

Tesla вже надала моделям Y, виготовленим у Китаї, таке ж внутрішнє освітлення, що й оновлена Model 3, але нічого іншого не змінювала. Виробник також відмовився від дерев’яної обробки панелі приладів на користь того самого текстильного матеріалу, що й у седані.

В оновленій Juniper ці зміни будуть доповнені переробленою центральною консоллю з двома бездротовими зарядними пристроями для телефонів, зміненим підлокітником і місцями для зберігання речей. Сидіння також можуть отримати новий дизайн і, ймовірно, охолодження, як у Model 3. Загалом, матеріали інтер’єру та якість збірки також мають покращитися.

Найбільшою зміною, мабуть, буде повністю нове кермо, яке буде запозичене у Highland. Так само як і в Model 3, Tesla усуне перешкоди за кермом і перемістить більше функцій на кермо, щоб зберегти фізичне керування покажчиками повороту, світлом, склоочисниками та голосовим помічником.

Більше потужності, радіуса дії та комфорту

Tesla постійно вдосконалює продуктивність, ефективність і запас ходу своїх моделей навіть без серйозних оновлень. Ми ще не знаємо деталей, але оновлення Model Y Juniper, швидше за все, матиме краще прискорення та покращену дальність. Це може статись завдяки нижчому коефіцієнту опору, спричиненому змінами в передній частині автомобіля та новими колесами.

Найбільша зміна, яку ми побачили в оновленій Model 3, полягала в тому, наскільки приємною була її їзда порівняно з попередньою. Автомобіль отримав повністю переглянуту систему підвіски, яка перетворила його на набагато комфортніший. З огляду на те, що Model Y досить жорстка і іноді неприємна на неідеальних дорогах, ми очікуємо, що вона також отримає пом’якшену підвіску з більшим акцентом на комфорті пасажирів та ізоляції їх від недоліків дороги.

Коли з’явиться?

Ми не знаємо, коли Tesla планує випустити оновлення Model Y Juniper, але Ілон Маск виключив, що це буде цього року. З огляду на те, що продажі Model Y все ще високі, а Tesla зосереджена на своєму проекті Robotaxi, який, схоже, навіть отримав пріоритет над запуском моделі за 25 000 доларів, про яку багато говорять, чекати на Juniper ми будемо довго.

Тому, якщо ви хочете купити Model Y сьогодні, вам, мабуть, не варто чекати оновлення, оскільки ми не знаємо, коли вона з’явиться. У будь-якому випадку автомобіль поступово вдосконалюється.

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Якщо вам не потрібен просторіший багажник Model Y і легкий доступ, придбати дешевшу оновлену Model 3, ймовірно, буде кращим варіантом, оскільки вона виглядає більш сучасною, її інтер’єр нарешті заслуговує на те, щоб її називали преміум-класом.