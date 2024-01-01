Автопілот направив Tesla Model Y на залізничну колію замість дороги

Tesla, як і будь-який автовиробник, який оснащує автомобілі автопілотом, постійно наголошує на тому, що програмне забезпечення систем автономного водіння не є ідеальним, тому від водія вимагається постійна пильність та готовність взяти на себе керування.

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Однак, не всі власники електромобілів від Tesla дослухаються до цієї вказівки. Як передає Carscoops, водій Tesla Model Y проїхав кілька десятків метрів перш ніж помітив, що його авто рухається залізничною колією.

Фотографія з місця події вказує на те, що водію вдалось зупинити автомобіль вже безпосередньо на рейках. Проте, правоохоронці відкрили розслідування за фактом недбалості власника, аби встановити, чому він не контролював напрям руху автомобіля. Інцидент досі розслідується.

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Поліція Каліфорнії опублікувала публікацію, в якій попередила водіїв Tesla бути обережними під час використання автопілота. «Ми хочемо нагадати всім про важливість залишатися пильними під час використання функції автопілота Tesla», — йдеться в повідомленні.