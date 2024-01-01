В Украине появилась Tesla Cybertruck: видео

Как сообщает Autogeek, вероятно, автомобиль недавно прошел процесс растаможки и сейчас его владелец занимается процессом первой регистрации.

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В США стоимость полноприводной модели начинается с 79 990 долларов. Генеральный директор Tesla – Илон Маск, пообещал, что с 2025 года появится одномоторная версия, стоимость которой будет начинаться с 60 990 долларов.

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Пикап имеет мощность 600 лошадиных сил и впечатляющие 10080 Нм максимального крутящего момента на колеса, позволяющие ему разогнаться до первой сотни за 4,1 секунды. Заявленный запас хода составляет до 550 км, а максимальная скорость ограничена на отметке в 180 км/ч.

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В то же время флагманская версия Cyberbeast имеет три электромотора и развивает 845 л.с. и 13960 Нм крутящего. От 0 до 100 км/ч она разгоняется за 2,6 секунды и имеет максимальную скорость в 210 км/ч. Какая именно версия первой попала в Украину пока неизвестно.