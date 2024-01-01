В Украине презентовали первый Tesla Cybetruck: сколько он стоит

11 августа киевская компания TSK, которая продает и обслуживает автомобили Tesla, показала публике первый в Украине пикап Cybertruck (с английского “Сайбертрак”, некоторые говорят “Кибертрак”). Ранее этот автомобиль уже попадал в соцсети, однако сейчас каждый желающий мог увидеть его вживую и даже прикоснуться или посидеть за рулем.

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Первый в Украине пикап Cybertruck оценили в 155 тысяч долларов США. Автомобиль привезен из Америки, абсолютно новый – с пробегом всего в 90 км.

Имеющийся электропикап Tesla представлен в версии Foundation. Он имеет полный привод, пневматически-адаптивную подвеску, адаптивный круиз-контроль и автопилот (Full Self-Driving). Машина имеет окраску чистого металла, ведь она сделана из “нержавейки” и неокрашенная. Авто обуто в оригинальные диски R20, имеет черный салон и руль в форме штурвала Yoke.

Как и принято в американских пикапах, размеры Tesla Cybetruck поражают. В длину он достигает 5682 мм, в ширину – более 2 метров. В высоту электромобиль как взрослый человек – 1791 мм. Колесная база составляет 3635 мм, а дорожный просвет – 201 мм.

Кузов пикапа вмещает 2832 л и защищен роллетой, которую можно открыть с помощью кнопок. Интерьер в стиле минимализм: только руль и большой экран. Сверху есть огромное панорамное стекло, которое постепенно переходит в кузов.

Электродвигатели Tesla Cybetruck имеют мощность 600 л.с., что позволяет разгонять 3-тонную машину до сотни за 4,1 секунды. Запас хода на полном заряде составляет 550-600 км в зависимости от стиля езды.

Напомним, что Tesla Cebertruck начали официально продавать не только в США, но и в Мексике и Канаде.

Первый в Украине Tesla Cybetruck пока не нашел своего владельца. Его продают за 155 тысяч долларов, однако если подобное авто заказать и подождать несколько месяцев, стоимость будет ниже – 140 тысяч долларов. По словам менеджеров TSK, еще несколько таких пикапов уже направляются в Украину.

Интересно, что аналогичный новый Tesla Cybetruck в США с доставкой на дом (в пределах Америки) в сентябре этого года стоит 102 235 долларов США,