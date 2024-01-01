В Україні презентували перший Tesla Cybetruck: скільки він коштує

11 серпня київська компанія TSK, яка продає та обслуговує автомобілі Tesla, показала публіці перший в Україні пікап Cybertruck (з англійської “Сайбертрак”, дехто каже “Кібертрак”). Раніше цей автомобіль вже потрапляв в соцмережі, однак зараз кожен охочий міг побачити його наживо та навіть доторкнутись чи посидіти за кермом.

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Перший в Україні пікап Cybertruck оцінили у 155 тисячі доларів США. Автомобіль привезений з Америки, абсолютно новий – з пробігом всього в 90 км.

Наявний електропікап Tesla представлений в версії Foundation. Він має повний привід, пневматично-адаптивну підвіску, адаптивний круїз-контроль та автопілот (Full Self-Driving). Машина має забарвлення чистого металу, адже вона зроблена з “нержавійки” та нефарбована. Авто взуте в оригінальні диски R20, має чорний салон та кермо у формі штурвала Yoke.

Як і заведено в американських пікапах, розміри Tesla Cybetruck вражають. В довжину він сягає 5682 мм, в ширину – понад 2 метри. Заввишки електромобіль як доросла людина – 1791 мм. Колісна база становить 3635 мм, а дорожній просвіт – 201 мм.

Кузов пікапа вміщає 2832 л та захищений ролетою, яку можна відчинити за допомогою кнопок. Інтер’єр в стилі мінімалізм: лише кермо та великий екран. Зверху є величезне панорамне скло, яке поступово переходить у кузов.

Електродвигуни Tesla Cybetruck мають потужність 600 к.с., що дозволяє розганяти 3-тонну машину до сотні за 4,1 секунди. Запас ходу на повному заряді становить 550-600 км залежно від стилю їзди.

Нагадаємо, що Tesla Cebertruck почали офіційно продавати не лише в США, але й в Мексиці та Канаді.

Перший в Україні Tesla Cybetruck поки що не знайшов свого власника. Його продають за 155 тисяч доларів, однак якщо подібне авто замовити та почекати кілька місяців, вартість буде нижчою – 140 тисяч доларів. За словами менеджерів TSK, ще кілька таких пікапів вже прямують в Україну.

Цікаво, що аналогічний новий Tesla Cybetruck у США з доставкою додому (в межах Америки) у вересні цього року коштує 102 235 доларів США,